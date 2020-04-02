В Израиле обнаружили коронавирус у министра здравоохранения Яакова Лицмана и его жены.

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О диагнозе со ссылкой на Минздрав страны сообщает в четверг, 2 апреля, портал Haaretz. Самочувствие обоих удовлетворительное и им разрешили остаться в изоляции дома под присмотром медиков.

Министерство сообщило, что те, кто общался с Лицманами в течение последних двух недель, должны будут пройти домашний карантин, добавив, что сам министр продолжит поддерживать свой регулярный график работы из своего дома.

В Израиле глава Минздрава заразился коронавирусом Фото Ohad Zwigenberg

Напомним, ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух также заболела коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в стране ввели чрезвычайное положение и запретили выходить из дома без крайней необходимости.

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