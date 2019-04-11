В Израиле автобус врезался в толпу подростков: первые фото с места ЧП

В четверг, 11 апреля, в израильском округе Лехавим автобус врезался в группу подростков, в результате чего шесть человек получили ранения.

ЧП произошло недалеко от военной базы, сообщает newsru.co.il. По предварительным данным, автобус был пустым и неожиданно наехал на палатку, в которой находились старшеклассники, проходящие предармейские сборы.

Медики сообщили, что один из пострадавших, 18-летний юноша, получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

Фото с места ЧП vesty.co.il

Как передает vesty.co.il, еще двое 17-летних получили повреждения средней степени тяжести, и еще трое ранены легко. У всех – травмы конечностей и внутренних органов.

На месте работали медики скорой помощи, медицинские бригады ЦАХАЛа и спасатели. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Для доставки раненых были задействованы три вертолета.

Водитель автобуса задержан, правоохранители приступили к расследованию инцидента.

Фото с места ЧП vesty.co.il

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в городе Сиэтл на северо-западе США мужчина открыл стрельбу по автобусу с пассажирами, в результате чего погибли двое человек, еще двое – в критическом состоянии в больнице.

В Милане (Италия) мужчина угнал автобус, в котором находилось около 50 подростков, а после попытался его поджечь.

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