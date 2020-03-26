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26 марта • обновлено в 17:59
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В изоляции и больничной робе: как хоронят умерших от коронавируса итальянцев

3.4т
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В Италии многие жертвы коронавируса Covid-19 умирают в изолированных больничных боксах, куда не пускают ни родных, ни друзей.

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Как пишет ВВС, коронавирус не передается после смерти больного, но он еще несколько часов может оставаться на его одежде. Поэтому тела сразу герметично упаковывают.

В изоляции и больничной робе: как хоронят умерших от коронавируса итальянцев

Getty Images

"Очень много семей просят нас позволить им в последний раз посмотреть на умершего. Но это запрещено", – рассказал гробовщик с Кремоны, города в Ломбардии, Массимо Манкастроппа.

Переодеть покойного в его любимую или нарядную одежду невозможно. Всех хоронят в одинаковых больничных робах.

"Мы кладем одежду, которую передает нам семья, поверх тела – так, будто бы одеваем покойного", – отметил гробовщик.

В изоляции и больничной робе: как хоронят умерших от коронавируса итальянцев

Getty Images

По его словам, ритуальные фирмы посылают семьям фото гроба, в котором похоронен их близкий человек, сами забирают тело из больницы и хоронят или кремируют его.

Манкастроппа добавил, что родственникам "ничего другого не остается, как довериться нам".

В изоляции и больничной робе: как хоронят умерших от коронавируса итальянцев

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По состоянию на 25 марта в Италии четвертый день подряд наблюдалось снижение количества заболевших и умерших от COVID-19.

  • На тот момент в стране было зафиксировано 74 386 зараженных и 7503 умерших. При этом умерло на 60 человек меньше, чем за день до того (683 против 743). Заразилось тоже немного меньше людей (5210 против 5249).

  • В ВОЗ также считают, что с 23 по 29 марта в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало ее спада.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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