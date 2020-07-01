В июне мир накрыли экологические катаклизмы: в списке трагедий есть и украинская

В июне по миру прокатилась череда экологических катаклизмов. Они унесли жизни сотен людей и разрушили дома тысячам.

Как сообщает Anadolu Agency, трагедии из-за экологических катастроф происходили чуть ли не каждый день месяца. В их список вошли оползни в Индии, извержение вулкана на Эквадоре, пожары в Аризоне и наводнения на западе Украины.

1 июня:

Из-за оползней, вызванных ливнями, в провинции Юньнань на юго-западе Китая погибли два человека, а шестеро пропали без вести.

2 июня:

В северо-восточном штате Индии Ассам из-за оползней погибли как минимум 20 человек, среди которых было четверо детей.

В тот же день в Гондурасе в результате осадков, вызванных тропическим штормом Аманда, погибли три человека.

3 июня:

В восточной провинции Йемена Хадрамаут пятеро детей погибли из-за различных инцидентов во время сильных ливней.

Тогда же в на севере Норвегии мощный оползень разрушил восемь домов – обошлось без жертв.

4 июня:

В индийском Мумбаи циклон Нисарга унес жизни шести человек и ранил еще 16. Также стихия повредила более 13 тысяч гектаров полей.

В Йемене погибли 16 человек из-за наводнения, которое затопило десятки домов.

Циклон Нисарга в Мумбаи Prashant Nakhwe

9 июня:

В Эквадоре произошло извержение вулкана Сангай. В результате несколько городов были покрыты пеплом.

В столице Ганы, Аккре, один человек погиб из-за наводнений. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома.

10 июня:

В южной и центральной частях Китая из-за наводнений погибли более 10 человек. Около 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 июня:

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва наводнение забрало жизни семерых человек.

13 июня:

В Непале в результате оползня погибли 8 человек.

14 июня:

В столице Венгрии Будапеште по крайней мере один человек погиб в результате сильной грозы с градом.

В Нигерии сильный ливень разрушил более 100 домов штата Аква-Ибом. 300 человек были эвакуированы.

16 июня:

В Китае сообщили о 63 жертвах наводнений. Около полумиллиона человек остались без жилья.

Также наводнения зафиксировали в индонезийской провинции Ачех.

Наводнение в Китае AFP

18 июня:

В Кот-д'Ивуаре произошел оползень, унесший жизни 13 жителей города Абиджан.

Из-за лесных пожаров в Аризоне эвакуировали более 1000 человек.

21 июня:

В турецком городе Бурса из-за наводнений погибли минимум 4 человека.

23 июня:

Из-за наводнений в Китае крупнейшая в мире плотина "Три ущелья" оказалась под угрозой разрушения.

В Боснии и Сербии власти объявили чрезвычайное положение после проливных дождей и наводнений. Повреждены мосты, дороги и линии электропередач.

В Стамбуле из-за ливня погиб один человек.

24 июня:

На западной территории Украины начались наводнения, которые в тот же день унесли жизни троих человек и затопили более 300 городов и сел.

Наводнение в Украине ГУ ГСЧС Черновицкой области

25 июня:

В городе Абиджан, что в Кот-д'Ивуаре, ливни унесли жизни пятерых человек.

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