В Италию прибыла первая партия вакцины от COVID-19. Видео

В пятницу, 25 декабря, в Италию прибил фургон с первой партией вакцины от коронавируса (COVID-19) компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщает la Repubblica, грузовик в сопровождении карабинеров миновал перевал Бреннер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Далее он направился в больницу Спалланцани в Риме.

Первая партия состоит из 9750 доз, которые будут введены врачам, медсестрам и медицинскому персоналу, начиная с 27 декабря – даты, установленной как европейский "день вакцинации".

В дальнейшем партии вакцины Pfizer будут отправляться из военного аэропорта Пратика-ди-Маре на римском побережье. В период с конца января по начало февраля там будет работать логистический центр распределения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз согласовал цену за дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса на уровне 15,5 евро.

Первой в Европе вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech начала Великобритания – 8 декабря. А первой получившей прививку стала 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан.