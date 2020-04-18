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18 апреля • обновлено в 07:22
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В Италии знаменитая скрипачка сыграла на крыше больницы с зараженными коронавирусом

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Известная итальянская скрипачка Лена Йокояма сыграла на крыше больницы Маджоре городе Кремоне, расположенном в области Ломбардия (Италия).

Больница Маджоре в Кремоне считается одним из символических мест сражения с COVID-19, передает La Repubblica.

И именно на крыше этого госпиталя выступила знаменитая скрипачка выдающегося Музея скрипки Лена Йокояма. Ноты от Морриконе до Гимна Мамели (гимн Италии) распространились по всему больничному округу.

Выступление, которое состоялось 16 апреля, родилось как дань уважения медицинскому персоналу, пациентам Кремоны и самой провинциальной больнице, а также добровольцам самаритянина, сражающимся против COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, экс-звезда программы "Орел и решка" Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
карантин
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