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6 апреля • обновлено в 20:37
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В Италии заявили о положительной тендеции с коронавирусом

1.8т
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В Италии выросла смертность от коронавируса, но в то же время уменьшилось количество новых случаев заражения. Также снижается количество пациентов в реанимации.

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В стране зарегистрировано 3 599 новых пациентов, что является самым низким показателем за почти три недели, пишет Daily Mail.

Смертность растет, но новых больных все меньше: в Италии заявили о положительной динамике с COVID-19

При этом смертность возросла более чем на 100 человек.

Глава Службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что за сутки зафиксировано 636 новых смертей. Днем ранее этот показатель составлял 523 человека. Общее количество умерших достигло 16 523.

По словам Боррелли, на сегодняшний день инфицированы 93 187 человек.

Также он отметил, что уже третий день подряд снижается количество пациентов палат интенсивной терапии. За сутки реанимацию покинули еще 79 тяжелых больных.

Кроме того, 65% зараженных находятся в условиях домашней изоляции с легкими симптомами или без них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье в Италии было зафиксировано самое низкое количество погибших от COVID-19 за период в более чем две недели.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Российские спецы проводят дезинфекцию помещений, парков, соответственно статистики заражения снижается. Украинские спецы лечат больных, соответственно.... Ну понятно.
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