В Италии с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболевания.

За последних 24 часа в стране обнаружили всего 300 инфицированных человек. Это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии.

При этом в четырех регионах страны (Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата) и автономной провинции Болцано не было зафиксировано ни одного нового случая.

Всего в Италии коронавирусом заболели более 230 тысяч человек, из которых скончались почти 33 тысячи. Почти 142 тысячи инфицированных уже вылечились.

Коронавирус в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.