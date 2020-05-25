В Италии зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев COVID-19

Кирилл Лютый Мир 23:26, 25.05.2020 Обновлено: 23:44, 25.05.2020

В Италии с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболевания.

За последних 24 часа в стране обнаружили всего 300 инфицированных человек. Это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии.

При этом в четырех регионах страны (Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата) и автономной провинции Болцано не было зафиксировано ни одного нового случая.

Всего в Италии коронавирусом заболели более 230 тысяч человек, из которых скончались почти 33 тысячи. Почти 142 тысячи инфицированных уже вылечились.

Коронавирус в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.

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Мир

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