В Италии зафиксирована самая масштабная вспышка коронавируса с мая

В Италии за минувшие сутки зафиксировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала мая.

Согласно данным онлайн-счетчика worldometers.info, по состоянию на вечер 26 августа заболели 1 366 человек и 13 пациентов скончались.

В Италии зафиксирован новый антирекорд (worldometers.info)

Общее количество зараженных достигло 262 540. При этом 206 329 человек выздоровели и 35 458 скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Италии (worldometers.info)

Напомним, что в начале августа в Италии был зафиксирован другой антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом – 552 новых случаев за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля страна продлила действие режима чрезвычайного положения до 15 октября.