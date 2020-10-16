В Италии зафиксирован антирекорд с начала пандемии: более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Кирилл Лютый Мир 19:53, 16.10.2020 Обновлено: 21:21, 16.10.2020

В Италии зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом, за последние 24 часа выявили еще 10 010 случаев.

Это на 13% больше, чем показатели состоянием на четверг, 15 октября (8804), свидетельствуют данные worldometers.info. За последние сутки зарегистрировано еще 55 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Италии заболели коронавирусом более 391 тысячи человек, из которых свыше 36 тысяч скончались. Еще более 247 тысяч вылечились.

Коронавирус в Италии.
Коронавирус в Италии.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 16 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,2 млн человек. За минувший день выявлено 398 609 новых инфицированных.

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