В Италии 15 июня зафиксировали самое меньшее суточное количество жертв коронавируса (COVID-19) со 2 марта.

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По данным сайта Worldometers.info, за последние сутки в стране от коронавирусной инфекции скончалось 26 человек.

Меньшее количество смертей (11) было еще 2 марта.

По состоянию на 15 июня в Италии заразилось 237 290 человек, всего умер 34 371 пациент.

При этом 177 010 больных уже вылечились.

В Италии зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с начала марта

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку новой вакцины от коронавируса. Речь идет о 400 млн доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы.