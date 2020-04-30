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30 апреля • обновлено в 23:03
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В Италии за сутки в два раза больше людей выздоровели, чем заболели

1.8т
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В Италии от коронавируса COVID-19 за сутки выздоровели в два раза больше людей, чем заболели.

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Такие данные обнародованы Управлением гражданской защиты страны, передает "Европейская правда". Отмечается, что количество новых случаев заболевания упало ниже 2 тысяч.

В Италии за сутки в два раза больше людей выздоровели, чем заболели

За 24 часа зафиксировано 1872 новых больных. Днем ранее этот показатель достигал 2086, а 27 апреля в Италии было зафиксировано самое низкое (с 10 марта) количество новых случаев – 1730.

При этом выздоровели за последние сутки 4693 человека, это в два раза больше чем днем ранее (2311).

Всего с начала эпидемии из 205 тысяч зараженных вылечились более 75 тысяч человек.

Также за сутки скончались 285 человек, общее количество летальных случаев достигло 27 967.

В Италии за сутки в два раза больше людей выздоровели, чем заболели

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна заболеваемости коронавирусом в Италии может увеличить количество жертв до 70 тысяч.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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