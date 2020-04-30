В Италии за сутки в два раза больше людей выздоровели, чем заболели

В Италии от коронавируса COVID-19 за сутки выздоровели в два раза больше людей, чем заболели.

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Такие данные обнародованы Управлением гражданской защиты страны, передает "Европейская правда". Отмечается, что количество новых случаев заболевания упало ниже 2 тысяч.

За 24 часа зафиксировано 1872 новых больных. Днем ранее этот показатель достигал 2086, а 27 апреля в Италии было зафиксировано самое низкое (с 10 марта) количество новых случаев – 1730.

При этом выздоровели за последние сутки 4693 человека, это в два раза больше чем днем ранее (2311).

Всего с начала эпидемии из 205 тысяч зараженных вылечились более 75 тысяч человек.

Также за сутки скончались 285 человек, общее количество летальных случаев достигло 27 967.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна заболеваемости коронавирусом в Италии может увеличить количество жертв до 70 тысяч.

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