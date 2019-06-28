В Италии взорвали мост, на котором погибли 43 человека. Фото и видео

В пятницу, 28 июня, в итальянском городе Генуя взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

Как сообщает BBC News, взрывчатку разместили на опорах моста и на дорожном полотне. Также вокруг сооружения разместили баки с водой. Еще были включены системы поливания для борьбы с пылью.

Отмечается, что за несколько минут до взрыва прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд. Кроме того, перед началом демонтажа из прилегающих к мосту районов эвакуировали тысячи людей.

Вернуться в дома и офисы они смогут позднее в течение дня, когда район признают безопасным. Также были перекрыты дороги в радиусе 300 метров.

Мост Моранди длиной 1,2 километра был построен в 1967 году. В 1990-х годах на нем проводились серьезные ремонтные работы, а в 2016-м прошла реконструкция.

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Взрыв моста в Генуе

Напомним, что 14 августа 2018 года 200-метровая часть моста обрушилась во время ливня вместе с находившимися на ней автомобилями.

Предполагалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. В свою очередь, министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли сообщил, что катастрофа произошла из-за несвоевременного обслуживания.

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