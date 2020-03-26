В Италии выздоровел от коронавируса 101-летний мужчина

В Италии из больницы Римини в ночь на 26 марта выписали 101-летнего пациента, которому удалось побороть коронавирус и полностью выздороветь.

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Об этом заявила заместитель мэра Римини Глория Лизи, отметив, что в этом исцелении пожилого человека есть надежда на будущее всех итальянцев, пишет il Giornale.it.

Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе и получил положительный результат теста на новый коронавирус.

Коронавирус в Италии Freepik

"Через несколько дней это стало удивительной историей для врачей, медсестер, всего медицинского персонала. Надежда на будущее всех нас в теле человека старше 100 лет, когда печальные хроники этих недель каждый день рассказывают о вирусе, который бушует особенно среди пожилых людей. Он сделал это", – отметила замглавы мэра Римини.

По словам Лизи, случай выздоровления 101-летнего мужчины призван стать определенным символом, поскольку в самые темные времена определенные истории приобретают более широкий смысл, чем просто набор фактов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 25 марта в Италии четвертый день подряд наблюдалось снижение количества заболевших и умерших от COVID-19.

На тот момент в стране было зафиксировано 74 386 зараженных и 7503 умерших. При этом умерло на 60 человек меньше, чем за день до того (683 против 743). Заразилось тоже немного меньше людей (5210 против 5249).

В ВОЗ также считают, что с 23 по 29 марта в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало её спада.

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