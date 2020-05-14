В Италии опять взлетела смертность от COVID-19: установлен еще один рекорд
В Италии 14 мая снова выросло количество смертей от коронавируса: за день в стране подтвердили 262 летальных случая COVID-19.
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Такие данные по состоянию на четверг опубликованы на worldometers.info. Днем ранее в Италии от новой инфекции погибло 195 человек. Несколько суток этот показатель был меньше 200.
Всего с начала пандемии в Италии официально подтвердили 31 368 жертв среди 223 096 инфицированных (+992 новых случаев за четверг).
В то же время 14 мая зафиксирован новый исторический минимум взаимосвязи между количеством новых зараженных и проведенных тестов.
Общее число пациентов в сутки сократилась более чем на две тысячи и составляет 76 440. В реанимации находятся 855 пациентов.
Общее количество выздоровевших пациентов в Италии составляет 115 288.
Как писал OBOZREVATEL, 13 мая в Италии вылечились больше половины от всех инфицированных. Всего в мире заболели коронавирусом более 4,4 млн человек. Самые масштабные вспышки сейчас прослеживаются в России, США, Испании, Британии.