В Италии вылечилось рекордное количество больных COVID-19

Юрий Сергиенко Мир 20:31, 6.05.2020 Обновлено: 20:37, 6.05.2020

В Италии от коронавируса COVID-19 вылечилось 8 014 человек, что является рекордным показателем в стране за все время пандемии.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, общее количество вылечившихся составляет 93 245.

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

При этом вырос показатель новых случаев заражения – 1 444 против 1 075 во вторник, 5 мая.

Скончались в течение суток в стране 369 человек, этот показатель также выше, чем днем ранее, когда зафиксировали 236 летальных случаев.

Всего в стране заболели 214 457 человек.

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии может произойти вторая волна заражения и летальных случаев COVID-19, потому что страна начала послаблять карантин.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Террористы Путина устроили подлую атаку на участке разведения войск: есть раненые

"Тоталитарный режим?" В Мариуполе к военному волонтеру пришли из-за критики власти

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

Чиновники подали в суд на вдову героя АТО – отбирают деньги на "детскую" квартиру

Крым стремительно засыхает: водохранилища исчезли на глазах, назрел бунт