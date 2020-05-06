В Италии от коронавируса COVID-19 вылечилось 8 014 человек, что является рекордным показателем в стране за все время пандемии.
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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, общее количество вылечившихся составляет 93 245.
В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей
При этом вырос показатель новых случаев заражения – 1 444 против 1 075 во вторник, 5 мая.
Скончались в течение суток в стране 369 человек, этот показатель также выше, чем днем ранее, когда зафиксировали 236 летальных случаев.
Всего в стране заболели 214 457 человек.
В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии может произойти вторая волна заражения и летальных случаев COVID-19, потому что страна начала послаблять карантин.
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