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6 мая • обновлено в 22:45
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В Италии вылечилось рекордное количество больных COVID-19

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В Италии от коронавируса COVID-19 вылечилось 8 014 человек, что является рекордным показателем в стране за все время пандемии.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, общее количество вылечившихся составляет 93 245.

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

При этом вырос показатель новых случаев заражения – 1 444 против 1 075 во вторник, 5 мая.

Скончались в течение суток в стране 369 человек, этот показатель также выше, чем днем ранее, когда зафиксировали 236 летальных случаев.

Всего в стране заболели 214 457 человек.

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

В Италии от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии может произойти вторая волна заражения и летальных случаев COVID-19, потому что страна начала послаблять карантин.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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