В Италии вспыхнул скандал вокруг Ryanair из-за карантина: лоукостеру могут запретить полеты

Управление гражданской авиации Италии пригрозило приостановить действие разрешения ирландской авиакомпании Ryanair на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с COVID-19.

Об этом сообщила La Repubblica. В письме итальянского ведомства речь идет о “систематических нарушениях” со стороны лоукостера.

Также в ведомстве отметили, что Ryanair не только пренебрегает требованием соблюдать дистанцию ​​между пассажирами, но также игнорирует условия отступления от этого расстояния в случае невозможности соблюдать дистанцию.

В случае дальнейшего несоблюдения правил итальянские чиновники будут вынуждены ограничить заполняемость самолетов компании до 50% или же вовсе приостановить приземление самолетов Ryanair в итальянских аэропортах.

Лоукостер отверг эти обвинения, утверждая, что все нормы и требования соблюдаются.

"Ryanair всегда стремилась обеспечить наивысший уровень безопасности для своих пассажиров и экипажей. Меры Ryanair "Безопасный полет" соответствуют рекомендациям и требованиям, установленным правительством Италии, Европейским агентством по безопасности (EASA) и Европейским центром по контролю за заболеваниями (ECDC)”, – отметили в компании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ирландский лоукостер Ryanair ввел дополнительные условия для пассажиров из-за коронавируса: их просят перед рейсом подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране, в которую направляются.