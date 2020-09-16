В Италии вспыхнул масштабный пожар в порту Анконы. Видео и фото

Борис Бондарь Мир 16:09, 16.09.2020 Обновлено: 16:26, 16.09.2020

Возле порта итальянского города Анкона, что у побережья Адриатического моря, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщило Reuters. Пламя вспыхнуло 16 сентября около 0:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пока нет информации о пострадавших. В то же время большой столб дыма виден из разных частей города и окрестностей.

По информации официальных лиц, огонь затронул несколько складов.

На месте происшествия находились 16 пожарных команд.

В порту итальянского Анкона вспыхнул пожар.
ansa.it
Пламя вспыхнуло 16 сентября около 0:30.
ansa.it
Огонь затронул несколько складов.
ansa.it
Огонь тушили 16 пожарных команд.
ansa.it
Большой столб дыма был виден из разных частей города и окрестностей.
ansa.it

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Бейрута (Ливан) в четверг, 10 сентября, снова вспыхнул масштабный пожар. Предварительно возгорание возникло на складах шин и горюче-смазочных материалов.

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