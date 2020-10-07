В Италии впервые за полгода зафиксировали более 3 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Италии впервые с 24 апреля зафиксировали более трех тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщила Служба гражданской обороны Италии в среду, 7 октября, за минувшие сутки было обнаружено еще 3678 случаев инфицирования. Еще 31 пациент с COVID-19 скончался.

При этом в начале октября в Италии каждые сутки фиксировалось в районе 2,5-2,6 тыс. случаев заболевания. Последний раз в стране было обнаружено более 3 тысяч случаев инфицирования в сутки еще 24 апреля.

Коронавирус в Италии.

С начала пандемии в Италии заразились коронавирусом почти 334 тысячи человек, из которых более 36 тысяч скончались. Еще 235 тысяч вылечились.

Коронавирус в Италии.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 октября в Украине официально было подтверждено 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.