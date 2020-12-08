В Италии во время разрушительного зимнего наводнения погибли 11 человек. Фото и видео ЧП

Часть территории Италии из-за бурь с сильными дождями или снегопадами накрыли наводнения. По состоянию на 8 декабря предварительно известно об 11 погибших.

Непогода началась еще 4 декабря на севере страны, в некоторых населенных пунктах прошла эвакуация, пишет floodlist.com.

Министерство внутренних дел Италии сообщило, что серьезно пострадали регионы Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья, Пьемонте, Ломбардия и Тоскана.

Авто наполовину затопило водой Twitter / Vigili del Fuoco

Спасатели эвакуировали людей на лодках Twitter / Vigili del Fuoco

По данным пожарной службы Италии (Vigili del Fuoco), в период с 5 по 7 декабря спасатели провели около 2500 операций, в том числе 1000 – в Венето, 300 – в Эмилии-Романье, 150 – во Фриули-Венеция-Джулия.

Спасатели откачивают воду из затопленного подвала Twitter / Vigili del Fuoco

Пожарная служба устраняет последствия наводнения Twitter / Vigili del Fuoco

В ночь с 7 на 8 декабря шторм также затронул Рим. В столице Италии затопило дороги, а ураганный ветер поломал деревья.

7 декабря наиболее сильное наводнение произошло на реке Панаро в регионе Эмилия-Романья. Особенно сильно пострадали жители Нонантолы, а в городе Модена водой размыло прибережную дорогу, сообщается на странице итальянской пожарной службы в Twitter.

Размытая дорога Twitter / Vigili del Fuoco

Тот же участок после того, как вода немного спала Twitter / Vigili del Fuoco

Сложная ситуация наблюдалась и в Венеции. Как пишет repubblica.it, еще утром 8 декабря максимальный уровень воды в городе достигал 122 сантиметров.

Уже после обеда власти опубликовали прогноз, согласно которому ожидался максимальный уровень воды в 145 сантиметров. Погодные условия назвали "ужасными" и "драматическими".

Вода в Венеции Twitter / Adnkronos

Венеция Twitter / Arianna •

Венеция Twitter / Arianna •

Венеция Twitter / Arianna •

Венеция Twitter / Arianna •

В коммуне Битти (регион Сардиния) эвакуировали около 70 человек. Заместитель мэра Джузеппе Пала отметил, что наводнение парализовало коммерческую деятельность, передает meteoweb.eu. Работу прекратили более 70% предприятий, в том числе все три местных хлебзавода и предприятия общественного питания.

Регион Сардиния Twitter / Vigili del Fuoco

Видео последствий ЧП в Италии:

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре проливные дожди вызвали разрушительные наводнения на юге Италии. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо, в нескольких регионах объявили оранжевый уровень тревоги.