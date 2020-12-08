В Италии во время разрушительного зимнего наводнения погибли 11 человек. Фото и видео ЧП

Часть территории Италии из-за бурь с сильными дождями или снегопадами накрыли наводнения. По состоянию на 8 декабря предварительно известно об 11 погибших.

Непогода началась еще 4 декабря на севере страны, в некоторых населенных пунктах прошла эвакуация, пишет floodlist.com.

Министерство внутренних дел Италии сообщило, что серьезно пострадали регионы Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья, Пьемонте, Ломбардия и Тоскана.

По данным пожарной службы Италии (Vigili del Fuoco), в период с 5 по 7 декабря спасатели провели около 2500 операций, в том числе 1000 – в Венето, 300 – в Эмилии-Романье, 150 – во Фриули-Венеция-Джулия.

В ночь с 7 на 8 декабря шторм также затронул Рим. В столице Италии затопило дороги, а ураганный ветер поломал деревья.

7 декабря наиболее сильное наводнение произошло на реке Панаро в регионе Эмилия-Романья. Особенно сильно пострадали жители Нонантолы, а в городе Модена водой размыло прибережную дорогу, сообщается на странице итальянской пожарной службы в Twitter.

Сложная ситуация наблюдалась и в Венеции. Как пишет repubblica.it, еще утром 8 декабря максимальный уровень воды в городе достигал 122 сантиметров.

Уже после обеда власти опубликовали прогноз, согласно которому ожидался максимальный уровень воды в 145 сантиметров. Погодные условия назвали "ужасными" и "драматическими".

#Vicenza, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha colpito la provincia: 120 interventi nelle ultime 24 ore. Squadre al lavoro con un’idrovora ad alta capacità di pompaggio per l’esondazione della roggia Caveggiara a Torri di Quartesolo #7dicembre pic.twitter.com/PE9ZQFXpRL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 7, 2020

В коммуне Битти (регион Сардиния) эвакуировали около 70 человек. Заместитель мэра Джузеппе Пала отметил, что наводнение парализовало коммерческую деятельность, передает meteoweb.eu. Работу прекратили более 70% предприятий, в том числе все три местных хлебзавода и предприятия общественного питания.

Видео последствий ЧП в Италии:

#Maltempo #Modena, #vigilidelfuoco impegnati nelle zone di Gaggio e Nonantola per allagamenti diffusi dovuti alla piena e allo straripamento del fiume Panaro. Nella clip, ricognizione aerea sulla zona di Nonantola [#6dicembre 12:30] pic.twitter.com/5uNT9SkeD1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 6, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре проливные дожди вызвали разрушительные наводнения на юге Италии. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо, в нескольких регионах объявили оранжевый уровень тревоги.