В Италии вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях: появится в продаже в 2021-м

В Италии начали испытания экспериментальной вакцины от нового типа коронавируса после успешных тестирований на грызунах.

Их проводят специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что в испытаниях примут участие 45 добровольцев в возрасте до 55 лет. Их поделят на три группы по 15 человек – каждой вакцину будут вводить по очереди.

"С циклом 2, 7, 15 и 30 дней для первых трех пациентов. После первых двух дней мы начнем с других 12. После первой недели наступит очередь второй группы добровольцев, а затем третьей", – поясняют ученые.

По их словам, если этот этап испытания пройдет успешно и вакцина не даст противопоказаний, то следующие они планируют провести уже на добровольцах в возрасте от 65 до 75 лет.

При этом известно, что далее ее препарат намерены испытать в фармацевтической компании ReiThera, которая планирует в будущем начать массовое его производство.

"Вакцина может поступить в продажу уже в следующем году", – предположил главврач института имени Спалланцани Франческо Вайя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 27 июля началось крупнейшее в мире исследование вакцины против COVID-19, в котором примет участие 30 тысяч добровольцев.