В Италии установлен рекорд COVID-19 с начала пандемии

За минувшие сутки, 16 октября, коронавирус в Италии обнаружили у более десяти тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Италии.

Так, в стране сообщили о 10 010 новых случаях заражения. Общее количество больных достигло 391 тысячи. Скончались более 36 тысяч больных.

Отмечается, что растет и количество пациентов, которым необходима специализированная помощь. За сутки в палаты интенсивной терапии поступили еще 52 человека, всего их 638.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за всплеска случаев коронавируса власти Италии готовят новые общенациональные ограничения. Ежедневный прирост больных в стране увеличился.