В Италии усилят карантин из-за вспышки коронавируса

Из-за всплеска случаев коронавируса власти Италии готовят новые общенациональные ограничения.

Об этом 11 октября сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанса, передает Reuters.

Он подчеркнул, что усиление карантина поможет избежать новой национальной изоляции.

По словам министра, планируется запретить частные вечеринки, в также ограничить часы посещения для баров и ресторанов. Также могут ограничить занятия спортом и другие физические контакты, которые не дают возможности носить маску.

Отметим, что по состоянию на утро 12 октября в Италии зафиксировано 354 950 случаев коронавируса. От заболевания скончались 36 166 человек, выздоровели – 292 860. За минувшие сутки было выявлено 5 456 новых больных COVID-19.

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