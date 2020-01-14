В Италии столкнулись поезда метро: много пострадавших

В метрополитене Неаполя (Италия) 14 января столкнулись несколько поездов. В результате аварии пострадали 13 человек.
ЧП произошло в северной части города на наземном участке железнодорожных путей. Об этом сообщает местное издание ANSAit.
В инциденте были задействованы три состава. Один из поездов входил на платформу из депо и столкнулся с другими, которые двигались тем же путем и готовились войти на станцию. В одном из них пассажиров не было.
В Италии столкнулись поезда метро
В результате в больницу с травмами разной сложности было госпитализировано пять человек, в том числе машинистов. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте – в медпункте метро им предоставили лекарства для ссадин и снятия шока.
В результате аварии пострадали 13 человек
ansa.it
По предварительным данным, причиной аварии стала человеческая ошибка.
Отмечается, что з-за происшествия в городе было остановлено движение поездов на "желтой" ветке метрополитена.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области утром 13 января задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы.
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