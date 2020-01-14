В Италии столкнулись поезда метро: много пострадавших

В метрополитене Неаполя (Италия) 14 января столкнулись несколько поездов. В результате аварии пострадали 13 человек.

ЧП произошло в северной части города на наземном участке железнодорожных путей. Об этом сообщает местное издание ANSAit.

В инциденте были задействованы три состава. Один из поездов входил на платформу из депо и столкнулся с другими, которые двигались тем же путем и готовились войти на станцию. В одном из них пассажиров не было.

В Италии столкнулись поезда метро

В результате в больницу с травмами разной сложности было госпитализировано пять человек, в том числе машинистов. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте – в медпункте метро им предоставили лекарства для ссадин и снятия шока.

В результате аварии пострадали 13 человек ansa.it

По предварительным данным, причиной аварии стала человеческая ошибка.

Отмечается, что з-за происшествия в городе было остановлено движение поездов на "желтой" ветке метрополитена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области утром 13 января задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся