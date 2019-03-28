В Италии столкнулись пассажирские поезда: десятки раненых

В четверг, 28 марта, на севере Италии столкнулись два пассажирских поезда.

Об этом сообщает varesenews.it. По предварительной информации, пострадали 70 человек.

Сообщается, что авария произошла в провинции Комо. Причиной стало отправление одного из поездов со станции Инвериго на красный сигнал семафора.

Большинство пострадавших получили легкие травмы, однако пять человек были госпитализированы.

Отмечается, что большего числа пострадавших удалось избежать лишь потому, что столкновение произошло на низкой скорости. На место аварии прибыли пожарные, более ста медиков и два спасательных вертолета.

По факту ЧП проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в испанской Каталонии столкнулись два пригородних поезда. Один человек погиб.

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