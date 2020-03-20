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20 марта • обновлено в 15:16
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В Италии спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса

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Предварительно спад эпидемии коронавируса в Италии произойдет 30 апреля. Статистическая погрешность составляет 10 дней.

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Об этом в Facebook сообщила украинcкая журналиcтка Марианна Сороневич, которая проживает в Риме, Италия.

В Италии спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса

"Барбара Гуардабасьо, научный сотрудник дирекции методологии и статистических процессов ISTAT и профессор статистики университетов Топ Вергата и LUISS, вместе с Федерико Броги, также статистик с опытом сбора и анализа данных в социальных и экономических вопросах создали модель, которая предусматривает конец пика эпидемии около 30 апреля", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

При этом Сороневич подчеркнула, что сроки спада эпидемии вируса – это всего лишь гипотеза.

"В работе ученые объединили эпидемиологические данные и методы анализа временных рядов. В частности, для анализа были учтены тенденции распространения COVID19 в Китае, и меры предосторожности, принятые правительством", – пояснила журналистка.

Сороневич отметила, что окончание эпидемия болезни будет зависеть от соблюдения людьми карантина и возможного принятия дальнейших ограничительных карантинных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на пятницу, 20 марта, в мире зафиксировано 244 518 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Италии число инфицированных выросло до 41 035 человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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