Сократили почти на половину: в Италии провели историческую реформу парламента

Палата депутатов парламента Италии во вторник, 8 октября, приняла закон о сокращении членов высшего законодательного органа страны с 945 до 600.

Об этом сообщает repubblica.it. Примечательно, что окончательное голосование было открытым.

Закон прошел 4 чтения (2 – в Палате и 2 – в Сенате) и был принят окончательно после длительного обсуждения. Согласно изменениям, число депутатов сократят с 630 до 400, а сенаторов – с 315 до 200.

В Италии сократили количество депутатов в парламенте

Меньше станет также депутатов, и сенаторов, которые избираются за рубежом.

За принятие этого документа, который вносит изменения в Конституцию, высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали всего 14 участников заседания.

Отметим, "реформа Фраккаро", согласно которой сократили количество парламентариев, изменяет соотношение численного представительства как к Палате депутатов (1 депутат на 151 210 жителей, в то время как ранее она составляла 1 на 96 006 жителей), так и к Сенату (1 сенатор на 302 420 жителей, в то время как ранее это был 1 на каждые 188,424 жителей).

В Италии сократили количество депутатов в парламенте Газета "День"

Всего в Италии около 60 миллионов населения. Теперь из-за принятия нового закона стране предстоит перепроектировать избирательные округа.

Проведение этой реформы стало существенной победой правящего "Движения 5 звезд" (Д5З), лидер которого Луиджи Ди Майо не раз называл ее "эпохальной" и "исторической".

Чтобы сократить количество депутатов, Д53 пришлось достигнуть компромисса с Демократической партией.

Демократы ранее трижды голосовали против закона, настаивая, что такой шаг может нанести ущерб "эффективному политическому и территориальному плюрализму".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Демократическая партия и популистское "Движение пяти звезд" окончательно согласовали формирования коалиции, что позволило избежать досрочных выборов в стране.

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