В Италии снова вспыхнул коронавирус: статистика на 17 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на понедельник, 17 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 21 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 212 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 58 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 22 тыс. В Италии усилили карантин из-за резкого скачка заражений коронавирусом. Масочный режим в общественных местах теперь снова обязателен, а работа ночных клубов и дискотек запрещена.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 21 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 91 356 человек. Умерли 2 068 пациентов, выздоровели – 47 822.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,5 млн), Бразилия (свыше 3,3 млн) и Индия (больше 2,6 млн).

Американские ученые заявили, что постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина достаточно обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких – они есть в количестве 3 700 штук.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 17 августа:

04:00 – Предположение о том, что иммунитет к коронавирусу может формироваться в течение 3-5 лет, не имеет медицинских оснований, заявил врач из Израиля Борис Бриль.

01:30 – Коронавирус Covid-19 мог возникнуть в китайской шахте в 2012 году, а не в Ухане.Такое мнение высказали вирусолог Джонатан Латам и молекулярный биолог Эллисон Уилсон.

00:00 – Журналистов пула премьер-министра России Михаила Мишустина изолировали из-за подозрения на COVID-19. Пять человек находятся под наблюдением врачей, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

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