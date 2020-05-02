Италия "победила" коронавирус: смертность от Covid-19 рекордно снизилась

В Италии впервые за полтора месяца борьбы с пандемией коронавируса зафиксирована рекордно низкая смертность за сутки – 192 человека.

Об этом сообщает la Repubblica. Однако в официальную статистику пришлось добавить неучтенные смерти предыдущего периода.

"Общий показатель был искажен из-за сообщения о 282 смертях за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас", – поясняет издание.

Общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии составило 28,710 человек, из них о 474 смертях (192 + 282 в апреле) было сообщено за прошедшие сутки.

Количество новых диагностированных больных одновременно остается относительно стабильным и относительно низким – за сутки заболело 1900 человек. Общее количество за время эпидемии превысило 209 000 человек.

Количество больных с COVID-19 в реанимации продолжает неуклонно падать уже на протяжении почти месяца, сейчас их 1539. В начале апреля это количество превышало 4000.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии заявили, что страна не будет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.