В Италии серб убил бывшую сожительницу-украинку и уничтожил ее тело

В Италии арестовали мужчину по подозрению в убийстве своей бывшей сожительницы-украинки, которая накануне пропала без вести.

Об этом сообщило итальянское издание GDB. Инцидент произошел в городе Брешия.

Подруга 42-летней Виктории Вовкотруб сообщила правоохранителям, что женщина несколько дней не выходит на связь. Она заподозрила, что произошло нечто плохое.

В ходе расследования выяснилось, что украинка имела отношения с 60-летним сербом Кадрусом Бериша и некоторое время жила с ним вместе. Через время она порвала отношения, чему противился Бериша. Он постоянно уговаривал женщину вернуться к нему.

Во время обыска в квартире серба правоохранители обнаружили мусорные пакеты, в которых лежала окровавленная одежда Вовкотруб. Также было установлено, что Бериша владеет небольшим фургоном и несколькими гаражами, которые он арендовал как в историческом центре города, так и в других кварталах.

Серба арестовали и предъявили обвинение в убийстве гражданки Украины и уничтожении ее тела.

Вовкотруб работала в Италии сиделкой и барменом. В Украине у нее остались двое детей.

Убийство произошло в Брешии Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 69-летний мужчина убил молотком спящую жену-украинку якобы из-за того, что она постоянно требовала денег.