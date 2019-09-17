В Италии рванул НПЗ: первые фото с места событий

На северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Eni в Саннадзаро-де-Бургонди.

Об этом сообщает издание ANSA. Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас с пожаром, который возник после взрыва, борются спасатели.

Пожар на НПЗ в Италии ANSA

Руководство НПЗ уже заверило, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия.

Пожар на НПЗ в Италии ANSA

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Италии десятки водителей чудом спаслись от огненного смерча в тоннеле. Торнадо возник на фоне природных пожаров.

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