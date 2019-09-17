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17 сентября • обновлено в 12:56
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В Италии рванул НПЗ: первые фото с места событий

1.6т Читать материал на украинском

На северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Eni в Саннадзаро-де-Бургонди.

Об этом сообщает издание ANSA. Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас с пожаром, который возник после взрыва, борются спасатели.

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Пожар на НПЗ в Италии

Пожар на НПЗ в Италии

ANSA

В Италии рванул НПЗ: первые фото с места событий

Руководство НПЗ уже заверило, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия.

Пожар на НПЗ в Италии

Пожар на НПЗ в Италии

ANSA

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Италии десятки водителей чудом спаслись от огненного смерча в тоннеле. Торнадо возник на фоне природных пожаров.

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Место
Италия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Именно твари расейские кровно заинтересованы.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Дайте с трех раз угадаю. Путен?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Pavlov Dmiyty, давай ты пойдешь наФуй, быдлo. Пшел вон, паРРашник!
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