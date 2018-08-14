В Италии обрушился мост - десятки погибших: все подробности

Во вторник, 14 августа, в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост.

Как сообщает La Reppublica, в результате крушения десятки автомобилей оказались под завалами (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

По состоянию на 09:00 15 августа по киевскому времени, местные власти сообщали о 38 погибших. В то же время глава МВД Италии Маттео Сальвини подтвердил, что в результате обрушения моста погибли 35 человек.

Тела пяти жертв еще не опознали, 10 человек считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть дети - 8, 12 и 13 лет. Из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома.

По словам очевидцев, на мосту в момент обвала находились десятки автомобилей.

Как передает Rai News, из-под завалов извлекают пострадавших. Их вертолетом доставляют в городские больницы. Отмечается, что у многих переломы позвоночника. 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сообщил, что на месте крушения работают около 200 сотрудников экстренных служб.

Обрушившийся участок моста Моранди проходил через густонаселенный район. Часть конструкций упали в реку Полцевера.

Полиция Италии сообщила, что длина рухнувшей части моста составляет около 200 м. Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды.

Свидетель катастрофы рассказал, что сначала рассыпалась центральная колонна, после чего началось обрушение остальной конструкции.

Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. В то же время очевидцы заявили, что мост рухнул после попадания в него молнии.

В свою очередь, министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли сообщил, что катастрофа произошла из-за несвоевременного обслуживания.

Также в сети появилось видео момента обрушения.

#BREAKING Italy interior minister says 30 confirmed dead in Genoa bridge collapse #Morandibridge pic.twitter.com/BISLXhVUEj — AFP news agency (@AFP) 14 серпня 2018 р.

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

repubblica.it

Мост Моранди был построен в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина превышала километр, высота - 90 метров.

Так выглядел мост в 2008 году wikimedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве показали еще один мост в аварийном состоянии.