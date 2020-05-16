В Италии рекордно упала смертность от коронавируса

Юрий Сергиенко Мир 01:09, 17.05.2020 Обновлено: 01:10, 17.05.2020

В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

При этом немного возросло количество новых случаев заболеваний, пишет La Repubblica.

"153 летальных исхода – наименьшее количество с начала карантина. После свыше двух драматических месяцев число погибших достигло самого низкого уровня, начиная с воскресенья, 8 марта, дня накануне введения карантина в стране", – отмечает издание.

С 8 марта ежедневное количество новых смертей не падало ниже 170 человек в сутки, а пик смертности пришелся на 27 марта – тогда скончались 969 человек.

По данным на 16 мая, в Италии коронавирусом заразились 224 760 человек, из которых 122 810 выздоровели и 31 763 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия решила открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Элитный ночной клуб в Киеве "забил" на карантин: в сеть попали фото и видео с вечеринки

Новый формат "Минска": у Зеленского определились с представителями ОРДЛО

"Слуги війни". Кремль готується до атаки на Україну

На Хмельнитчине монах с COVID-19 перед смертью массово заразил людей

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов. Видео