В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

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При этом немного возросло количество новых случаев заболеваний, пишет La Repubblica.

"153 летальных исхода – наименьшее количество с начала карантина. После свыше двух драматических месяцев число погибших достигло самого низкого уровня, начиная с воскресенья, 8 марта, дня накануне введения карантина в стране", – отмечает издание.

С 8 марта ежедневное количество новых смертей не падало ниже 170 человек в сутки, а пик смертности пришелся на 27 марта – тогда скончались 969 человек.

По данным на 16 мая, в Италии коронавирусом заразились 224 760 человек, из которых 122 810 выздоровели и 31 763 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия решила открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.