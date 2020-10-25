В Италии – рекорд по числу больных COVID-19: страну охватили протесты против карантина. Фото и видео

В Италии за минувшие сутки, 24 октября на фоне рекорда по числу новых зараженных COVID-19, по стране прошли массовые протесты против введения комендантского часа и режима самоизоляции.

Как сообщает Ansa, в Италии официально зарегистрировали 19 644 новых больных. Всего в стране заразились более полумиллиона человек. Также за сутки скончался 151 пациент с COVID-19, всего – 37 210. При этом побороли болезнь более 264 тысяч пациентов.

На фоне ужесточения карантина в Риме прошли акции протеста, переросшие в беспорядки и стычки с полицией. Как пишет La Repubblica, протестующие собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо. Римляне запускали фейерверки и сигнальные ракеты, а также жгли мусорные баки. В результате происшествий были ранены двое полицейских, как минимум десять человек были задержаны.

На протест против карантина также вышли в Неаполе. Сотни людей вступили в прямое столкновение с полицией, передает ВВС. Итальянцы бросали дымовые шашки и петарды, а полиция применила слезоточивый газ. Были арестованы два человека.

Комиссар полиции Неаполя Алессандро Джулиано осудил "преступное поведение".

"Никакие дискомфортные условия, которые чисто по-человечески понятны, никоим образом не могут оправдать насилие", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии решили ввести комендантский час из-за коронавируса.