В Италии разбился автобус с туристами: есть жертвы. Видео

В среду, 22 мая, в Италии в ДТП разбился автобус, в котором предположительно ехали туристы из России.

Авария произошла утром на дороге Сиена-Флоренция в Монтериджиони, пишет Repubblica.

Сообщается, что в результате ДТП один человек погиб, еще около десяти получили травмы. На месте происшествия работали полицейские и спасатели. При этом другие итальянские СМИ пишут, что в аварии с автобусом пострадали около 15 человек.

"Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — средней степени тяжести", – добавил пресс-атташе посольства РФ в Италии.

Отмечается, что автостраду Сиена-Флоренция временно закрыли в направлении Сиены. К этому моменту спасатели извлекли всех людей из салона, сам автобус подняли с помощью крана. Люди доставлены в больницу Сиены, к ним отправились представители посольства, чтобы оказать поддержку.

Добавим, что на данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Украины.

ДТП в Италии Twitter

ДТП в Италии Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен – 46-летний Денис Русин. Он скончался во время транспортировки в больницу. Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, его водитель не пострадал

Также в Таиланде в провинции Накхонсаван автобус с туристами попал в ДТП. Водитель не смог справиться с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся вместе с пассажирами. В результате аварии пострадало более 20 человек.

Еще на острове Мадейра в Португалии автобус с туристами попал в ДТП, в результате чего погибли 29 человек, еще 27 — получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!