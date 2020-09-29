В Италии рассматривают апелляцию по делу Маркива: Украина настояла на оправдании

Во вторник, 29 сентября, в Милане (Италия) начнется рассмотрение апелляции по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который отбывает наказание по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Как сообщает "Укринформ", пока неизвестен режим слушания и будет ли процесс открытым. Об этом во время судебного заседания объявит судья. При этом онлайн-трансляции из суда не будет.

Отметим, что ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что был проведен ряд экспертиз, доказывающих невиновность Маркива.

По его словам, часть материалов расследования передана защитникам Маркива перед апелляционным рассмотрением. Чиновник отметил, что украинские правоохранители предоставили информацию о батальоне им. Кульчицкого, в котором служил Маркив, о том, какие у него были задачи, какую функцию он выполнял на горе Карачун и т. д.

"Самое главное, что из материалов следствия было известно, что Рокелли погиб не от пулевого ранения, а от осколочного, которое вызвано разрывом некоего боеприпаса, предположительно мины. В подразделении батальона минометы отсутствовали. Они не полагались по боевому расписанию. У Виталия был автомат АК-74, поэтому он никак не мог навредить господину Роккелли", – пояснил Геращенко.

Замминистра подчеркнул, что суд в Италии так и не установил, с чьей стороны велся минометный огонь.

"Он же мог быть и со стороны боевиков, которые имели пушки "Нона". Мы предоставляли в суд информацию о том, что у них были захваченные у наших военных минометы. "Ютуб" пестрит сотнями видео о нанесении боевиками из Славянска в те же даты минометных ударов", – отметил Геращенко.

Он считает, что террористы могли устроить эту провокацию специально, зная, что Рокелли и Миронов должны были приехать. И сначала они могли устроить стрельбу из автоматов, а потом уже из минометов.

Добавим, что второе заседание по рассмотрению апелляции на приговор Маркива должно состояться 1 октября.

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