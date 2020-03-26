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27 марта • обновлено в 00:08
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В Италии раскрыли жуткую статистику жертв коронавируса: кто в зоне риска

8.9т
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Средний возраст умерших от коронавируса COVID-19 в Италии составил 79,4 года, причем почти 72% жертв болезни – мужчины.

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Об этом со ссылкой на Высший институт здоровья Италии в личном блоге написал известный журналист Андрей Мальгин.

"Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. 71,6% умерших – это мужчины и 28,4% – женщины. Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице", – написал он.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Также блогер опубликовал график, что показывает, что после 70 лет летальность значительно увеличивается.

Средний возраст умерших в Италии

Средний возраст умерших в Италии

Скриншот

Мальгин подчеркнул, что решающую роль играет наличие хронических патологий, уже существовавших у умерших от инфекции COVID-19 пациентов.

Наиболее распространенные хронические патологии у умерших:

  • ишемическая кардиопатия – 37,3%

  • мерцательная аритмия – 26.5%

  • перенесенный инсульт – 8,2%

  • артериальная гипертензия – 76,5%

  • сахарный диабет – 37,3%

  • деменция – 4,5%

  • хроническая обструктивная болезнь легких – 9,7%

  • рак, активный в течение последних 5 лет – 19,4%

  • хроническая гепатопатия – 7%

  • хроническая почечная недостаточность – 17,5%

Статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:

  • кровохарканье – 4%

  • диарея – 4%

  • одышка – 83%

  • кашель – 45%

  • повышенная температура – 80%

Возраст умерших в Италии

Возраст умерших в Италии

Скриншот

Напомним, что состоянием на вечер, 26 марта, в Италии заразилось коронавирусом 80 589 человек и умерло 8215. При этом выздоровели 10361 пациентов.

В Италии раскрыли жуткую статистику жертв коронавируса: кто в зоне риска

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

Ранее врач назвал симптомы коронавируса, которые почувствует большинство украинцев.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Мальгин
Место
Италия
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