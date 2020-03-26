Средний возраст умерших от коронавируса COVID-19 в Италии составил 79,4 года, причем почти 72% жертв болезни – мужчины.
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Об этом со ссылкой на Высший институт здоровья Италии в личном блоге написал известный журналист Андрей Мальгин.
"Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. 71,6% умерших – это мужчины и 28,4% – женщины. Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице", – написал он.
Коронавирус в Италии
Также блогер опубликовал график, что показывает, что после 70 лет летальность значительно увеличивается.
Средний возраст умерших в Италии
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Мальгин подчеркнул, что решающую роль играет наличие хронических патологий, уже существовавших у умерших от инфекции COVID-19 пациентов.
Наиболее распространенные хронические патологии у умерших:
ишемическая кардиопатия – 37,3%
мерцательная аритмия – 26.5%
перенесенный инсульт – 8,2%
артериальная гипертензия – 76,5%
сахарный диабет – 37,3%
деменция – 4,5%
хроническая обструктивная болезнь легких – 9,7%
рак, активный в течение последних 5 лет – 19,4%
хроническая гепатопатия – 7%
хроническая почечная недостаточность – 17,5%
Статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:
кровохарканье – 4%
диарея – 4%
одышка – 83%
кашель – 45%
повышенная температура – 80%
Возраст умерших в Италии
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Напомним, что состоянием на вечер, 26 марта, в Италии заразилось коронавирусом 80 589 человек и умерло 8215. При этом выздоровели 10361 пациентов.
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