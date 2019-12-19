Задержали 300 человек: в Италии провели масштабную спецоперацию против мафиозного клана

В Италии провели масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета", задержав более 300 человек.

Как передает ANSA, клан действовал в регионе Калабрия, расположенном на юго-западе страны.

Всего правоохранители изучают роль 416 человек, вероятно, причастных к незаконным действиям мафиози в провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Иллюстрация carabinieri.it

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

Арестованным вменяются разные обвинения: причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийства, отмывание средств и другие. "Ндрангета", занимающаяся, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной теневой организацией Италии.

В операции по задержанию ее членов были задействованы более 3 тысяч спецназовцев и карабинеров. По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николы Граттера, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской Венеции 1 декабря прошел референдум, на котором решался вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

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