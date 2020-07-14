В Италии провели митинг в поддержку нацгвардейца Маркива: Денисова присоединилась с требованием

У здания итальянского парламента в Риме 13 июля состоялась акция с требованием справедливого судебного процесса на стадии апелляции для украинского военного Виталия Маркива.

Как сообщает "Радио Свобода", в митинге приняли участие несколько десятков представителей украинской общины, родители солдата, дипломаты и итальянский правозащитник. Акция была посвящена годовщине приговора Маркиву, которого 12 июля прошлого года приговорили к 24 годам заключения. Присяжные признали его причастным к гибели итальянского репортера на Донбассе шесть лет назад.

"Солидарность с Виталием Маркивым!", "Независимый суд без влияния российской пропаганды!", "Солдат Маркив несправедливо находится в тюрьме без всякого доказательства. Почему?", – скандировали протестующие.

На митинг в поддержку Маркива пришли дипломаты, правозащитники и представители украинской общины radiosvoboda.org

"Мы никоим образом не выступаем против семьи погибшего Роккелли. Но мы убеждены, что на суде не представили ни одного доказательства привлечения Маркива к инциденту. Призываем внимательно читать мотивационную часть вердикта суда, который, к сожалению, не принял во внимание ключевые доказательства адвокатов защиты. Нас поразило, почему суд Павии сразу искал виновных в рядах законных военных формирований Украины, а не среди нерегулярных группировок пророссийских боевиков, которые, возможно, имели цель убить Андрея Миронова, врага Владимира Путина?" – сказал во время выступления председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

В Италии провели митинг в поддержку Виталия Маркива radiosvoboda.org

Активист выразил уверенность, что Виталия Маркива освободят.

"Верим, что это сделает суд в Италии, а не Европейский суд по правам человека", – добавил Городецкий.

Акцию также поддержали итальянские партии "Больше Европы" и "Итальянские радикалы".

Участники акции также призвали итальянское медиасообщество подробнее заинтересоваться "странным делом Маркива" и освещать общественности также другую точку зрения, в частности позицию защиты солдата, а не только тезисы обвинения и судебного решения. Несмотря на разосланные в итальянских медиа новости события, ни одного представителя местной прессы на мероприятии не было.

В Италии провели митинг в поддержку Виталия Маркива radiosvoboda.org

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к послу Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия, президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Андреа Нобиле и комиссару по правам человека Совета Европы по просьбой обеспечить права и свободы Маркива.

В МВД отметили, что из-за карантин украинец не может получать необходимую медицинскую помощь. Судом не определена дата апелляционного заседания, также отсутствует возможность личного посещения Виталия в тюрьме.

"Мы не можем оставить нашего солдата в беде! Совместными усилиями мы должны привлечь внимание итальянских властей и общества к этому делу, чтобы восстановить справедливость и наш гвардеец вернулся домой", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.