В Италии проведут массовое тестирование на коронавирус: люди с иммунитетом выйдут на работу

В итальянском регионе Венето планируется провести массовое тестирование жителей на коронавирус.

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В первую очередь протестируют 100 тысяч врачей и медсестер, пишет Telegraph.

Тем людям, у которых обнаружится иммунитет к Covid-19, будет разрешено вернуться на работу без риска заражения или распространения заболевания.

Тесты на коронавирус

Сейчас, в условиях рекордного экономического спада в Италии со времен Второй мировой войны, восстановление экономики – один из главных приоритетов для страны. Восстановление страны является неотложным приоритетом. По прогнозам, в этом году ВВП Италии может сократится примерно на 10%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что массовое тестирование — необходимая мера в победе над пандемией COVID-19. Без массового тестирования “здоровых” людей, невозможно определить, кто в данный момент подвергает смертельному риску своих близких, а кто нет.

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