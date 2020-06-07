В Италии протестовали из-за коронакризиса: полиция применила слезоточивый газ. Фото и видео
В субботу, 6 июня, в Риме (Италия) произошли столкновения между ультраправыми радикалами и футбольными фанатами, которые переросли в драку с местной полицией.
Как сообщает ВВС, протестующие требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Джузеппе Конте.
Отмечается, что итальянцы были недовольны экономическими последствиями карантинных ограничений из-за коронавируса (COVID-19). Люди были разгневаны потерей рабочей мест из-за пандемии.
Стычки начались, когда один из представителей протестующих начал общаться с журналистами. Демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".
Для подавления протеста полицейские применили водяные пушки и слезоточивый газ. Также были задержаны некоторые участники протеста.
"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не отвечает интересам итальянцев", – приводит ВВС слова одного из протестующих.
Добавим, что с момента начала вспышки коронавируса в Италии зафиксировано более 234 тысяч случаев заражения и почти 34 тысячи летальных исходов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.