В Италии СМИ и полиция ищут пропавшую при странных обстоятельствах украинку. Фото

В Италии при странных обстоятельствах исчезла 29-летняя украинка Кристина Новак.

Это произошло в поселке Ориентано (вблизи Пизы), после ареста парня украинки за хранение марихуаны и оружия. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская журналистка Марианна Сороневич.

Мама пропавшей девушки сообщила, что потеряла связь с дочерью после ее возвращения из комиссариата, где она давала показания. Против самой украинки никаких обвинений не выдвигали, следствие считает ее абсолютно непричастной к этому делу.

"Маловероятно, чтобы она исчезла по своей воле, не взяв с собой никаких вещей", – отметила журналистка.

О пропавшей украинке рассказывали местные телеканалы Facebook / Марианна Сороневич

К инциденту подключилась пресса, а итальянская полиция открыла дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывают с полицейскими собаками.

О пропаже девушки заявили ее знакомые. Они пришли к ней в дом и нашли ключи в дверях извне. В доме оказался только пес, было видно, что животное уже много дней не выходило наружу. Дома осталось и сумка с документами и личными вещами украинки. Телефон девушки выключен.

При этом знакомые, которые пришли и забрали собаку украинки, в настоящее время скрываются от полиции.

Известно, что Кристина Новак приехала в Италию к своему жениху, предпринимателю в сфере кожевенной промышленности. Она жила в стране в течение трех месяцев с туристической визой. Языка она еще не знает, пишет gazetaukrainska.com.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии арестовали мужчину по подозрению в убийстве своей бывшей сожительницы-украинки. Тело 42-летней Виктории Вовкотруб убийца пытался уничтожить.