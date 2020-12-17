Милан сотрясло крупнейшее землетрясение за сотни лет: от толчков раскачивались дома

На севере Италии 17 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8, которое ощущали в Милане, а в некоторых городах региона Ломбардия эвакуировали людей.

Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы около 18:00, располагался в 6 км от Милана на глубине 56 км, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии страны.

По словам представителя ведомства, землетрясение в этом районе стало сильнейшим за последние 500 лет.

"Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана)", – пояснил Лучий Лудзи.

Эпицентр располагался в 6 км от Милана. milano.corriere.it

О пострадавших и разрушениях информации нет. При этом издание пишет, что землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах в столице региона Ломбардия.

Также в полицию Монца поступило около 20 сообщений от взволнованных жителей.

Кроме того, из ратуши в Караваджо в качестве мер предосторожности эвакуировали людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Это привело к временной остановке движения скоростных поездов.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км.