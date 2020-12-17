В Италии произошло землетрясение: в Милане из-за толчков раскачивались дома, людей эвакуировали

На севере Италии 17 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8, которое ощущали в Милане, а в некоторых городах эвакуировали людей.

Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы около 18:00, располагался в Треццано-суль-Навильо (в 11 км от Милана) на глубине 7,9 км, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии страны.

О пострадавших и разрушениях информации нет. При этом издание пишет, что землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах в столице региона Ломбардия.

Также в полицию Монца поступило около 20 сообщений от взволнованных жителей.

Кроме того, из ратуши в Караваджо в качестве мер предосторожности эвакуировали людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Это привело к временной остановке движения скоростных поездов.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км.