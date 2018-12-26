В Италии произошло разрушительное землетрясение: фото и видео последствий

В среду, 26 декабря, на острове Сицилия в Италии произошло землетрясение, в результате которого пострадали около 30 человек.

Подземные толчки магнитудой 4,8 наблюдались к северу от Катании на склонах горы Этна, передает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, поскрольте вниз).

Из-за этого стали разрушаться некоторые здания региона, наибольший урон понесло несколько вековых церквей.

Отмечается, что землетрясение произошло через два дня после извержения вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, который поднял огромный столб пепла в небо, вызвав временное закрытие аэропорта Катании на восточном побережье острова.

Люди почувствовали толчки в 3:19 утра по местному времени, Землетрясение было довольно ощутимым, так как его эпицентр был относительно неглубоким — в одном километре от поверхности земли.

Последствия катаклизма twitter.com/RCTVenlinea

Последствия катаклизма twitter.com/CEISismologia

Последствия катаклизма twitter.com/CEISismologia

По словам чиновников, большинство пострадавших получили ранения от падения каменной кладки, когда бежали из своих домов.

Около 10 человек были госпитализированы "скорой", остальные были доставлены в медучреждения друзьями и членами семьи.

Последствия катаклизма twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма twitter.com/alertarojanot

Más del sismo de 5.1 grados SUPERFICIE 1 km,ORIGEN VOLCÁNICO EN SICILIA EN CATANIA EN PLENA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN Etna SE REPORTAN DAÑOS MATERIALES pic.twitter.com/nID2rOpkag — RCTV.net (@RCTVenlinea) 26 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в восточной провинции Индонезии Папуа в один день произошло сильное землетрясение и извержение вулкана.