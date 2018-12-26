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В Италии произошло разрушительное землетрясение: фото и видео последствий

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В среду, 26 декабря, на острове Сицилия в Италии произошло землетрясение, в результате которого пострадали около 30 человек.

Подземные толчки магнитудой 4,8 наблюдались к северу от Катании на склонах горы Этна, передает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, поскрольте вниз).

Из-за этого стали разрушаться некоторые здания региона, наибольший урон понесло несколько вековых церквей.

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Отмечается, что землетрясение произошло через два дня после извержения вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, который поднял огромный столб пепла в небо, вызвав временное закрытие аэропорта Катании на восточном побережье острова.

Люди почувствовали толчки в 3:19 утра по местному времени, Землетрясение было довольно ощутимым, так как его эпицентр был относительно неглубоким — в одном километре от поверхности земли.

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/RCTVenlinea

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Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/CEISismologia

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/CEISismologia

По словам чиновников, большинство пострадавших получили ранения от падения каменной кладки, когда бежали из своих домов.

Около 10 человек были госпитализированы "скорой", остальные были доставлены в медучреждения друзьями и членами семьи.

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/alertarojanot

Последствия катаклизма

Последствия катаклизма

twitter.com/alertarojanot

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в восточной провинции Индонезии Папуа в один день произошло сильное землетрясение и извержение вулкана.

Читайте все новости по теме "Землетрясение в Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Землетрясение в Италии
Место
Италия
Теги
фотографиивидео
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