В понедельник, 24 февраля, в итальянской коммуне Козенца (регион Калабрия), в 2 километрах от города Ренде, произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) в Twitter. Население отчетливо ощутило подземные толчки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км и находился рядом с Ренде. Многие люди, находившиеся дома или в коммерческих учреждениях, бросились на улицу, опасаясь последствий бедствия.

В Италии произошло мощное землетрясение Twitter Fabiana contro la maturità

В Италии произошло мощное землетрясение Twitter Fabiana contro la maturità

В Италии произошло мощное землетрясение Twitter Fabiana contro la maturità

В некоторых супермаркетах выставленные товары упали с полок. О пострадавших информации не поступало.

Отметим, что Калабрия является регионом с самым высоким сейсмическим риском в Италии. Землетрясения магнитудой до 4,6 там случались и раньше.

В Италии произошло мощное землетрясение Twitter La Voce dell'Isola

#NEWS #TERREMOTO: l’ultimo evento per il quale sono stati segnalati danni a Rende e a Cosenza è quello del 20 febbraio 1980 (magnitudo 4.4) quando si è avuta un’intensità tra il VI e il VII grado MCS.

Qui storia e dettagli degli… https://t.co/aej2pR8ccR pic.twitter.com/T5LSOwwLW0 — meteocalabria.net (@meteo_calabria) February 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Погибло девять человек.

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