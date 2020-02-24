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24 февраля • обновлено в 22:06
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В Италии произошло мощное землетрясение. Фото и видео

2.4т
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В понедельник, 24 февраля, в итальянской коммуне Козенца (регион Калабрия), в 2 километрах от города Ренде, произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) в Twitter. Население отчетливо ощутило подземные толчки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км и находился рядом с Ренде. Многие люди, находившиеся дома или в коммерческих учреждениях, бросились на улицу, опасаясь последствий бедствия.

В Италии произошло мощное землетрясение

В Италии произошло мощное землетрясение

Twitter Fabiana contro la maturità

В Италии произошло мощное землетрясение

В Италии произошло мощное землетрясение

Twitter Fabiana contro la maturità

В Италии произошло мощное землетрясение

В Италии произошло мощное землетрясение

Twitter Fabiana contro la maturità

В некоторых супермаркетах выставленные товары упали с полок. О пострадавших информации не поступало.

Отметим, что Калабрия является регионом с самым высоким сейсмическим риском в Италии. Землетрясения магнитудой до 4,6 там случались и раньше.

В Италии произошло мощное землетрясение

В Италии произошло мощное землетрясение

Twitter La Voce dell'Isola

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Погибло девять человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Италия
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