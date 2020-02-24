В понедельник, 24 февраля, в итальянской коммуне Козенца (регион Калабрия), в 2 километрах от города Ренде, произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.
Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) в Twitter. Население отчетливо ощутило подземные толчки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км и находился рядом с Ренде. Многие люди, находившиеся дома или в коммерческих учреждениях, бросились на улицу, опасаясь последствий бедствия.
В Италии произошло мощное землетрясение
Twitter Fabiana contro la maturità
В Италии произошло мощное землетрясение
Twitter Fabiana contro la maturità
В Италии произошло мощное землетрясение
Twitter Fabiana contro la maturità
В некоторых супермаркетах выставленные товары упали с полок. О пострадавших информации не поступало.
Отметим, что Калабрия является регионом с самым высоким сейсмическим риском в Италии. Землетрясения магнитудой до 4,6 там случались и раньше.
В Италии произошло мощное землетрясение
Twitter La Voce dell'Isola
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 17:02 IT del 24-02-2020, prov/zona Cosenza #INGV_23997291 https://t.co/QSEAqeg269— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 24, 2020
#NEWS #TERREMOTO: l’ultimo evento per il quale sono stati segnalati danni a Rende e a Cosenza è quello del 20 febbraio 1980 (magnitudo 4.4) quando si è avuta un’intensità tra il VI e il VII grado MCS.— meteocalabria.net (@meteo_calabria) February 24, 2020
Qui storia e dettagli degli… https://t.co/aej2pR8ccR pic.twitter.com/T5LSOwwLW0
È stato davvero brutto... #Terremoto #Cosenza #Rende pic.twitter.com/I8zb0i7l87— Simone 西蒙娜 🦁🇮🇹 (@Sim89Rob90) February 24, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Погибло девять человек.
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