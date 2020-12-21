В Италии прогремел взрыв на заводе с боеприпасами, трое погибших

В Италии на заводе демилитаризации боеприпасов в провинции Кьети произошел взрыв, в результате чего погибли трое рабочих.

Как пишет Emergenza24, ЧП произошло в понедельник, 21 декабря, около 14:00 на территории компании Sabino Explosives в коммуне Казальбордино (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Завод Sabino Explosives Emergenza24

Информацию о жертвах подтвердили в МВД страны. Портал Tgmax передает, что сотрудники завода погибли в результате несчастного случая на работе. Помимо трех подтвержденных жертв, есть еще несколько раненых.

Заместитель министра внутренних дел сообщил в Twitter о трех жертвах Скриншот

Известно, что основным видом деятельности Sabino Explosives является демилитаризация всех типов обычных боеприпасов, авиационных бомб, систем вооружения, ракет, морских мин и т.п.

Спасатели заявили о вероятности других взрывов. Из-за этого движение возле предприятия было перекрыто, несколько десятков сотрудников компании эвакуировали.

Движение на улице возле завода было перекрыто Tgmax

Копы перекрывали дорогу ilcentro.it

Видео, снятое с вертолета спасателей, пролетающего над местом ЧП:

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