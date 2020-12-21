В Италии прогремел взрыв на заводе с боеприпасами, трое погибших
В Италии на заводе демилитаризации боеприпасов в провинции Кьети произошел взрыв, в результате чего погибли трое рабочих.
Как пишет Emergenza24, ЧП произошло в понедельник, 21 декабря, около 14:00 на территории компании Sabino Explosives в коммуне Казальбордино (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Информацию о жертвах подтвердили в МВД страны. Портал Tgmax передает, что сотрудники завода погибли в результате несчастного случая на работе. Помимо трех подтвержденных жертв, есть еще несколько раненых.
Известно, что основным видом деятельности Sabino Explosives является демилитаризация всех типов обычных боеприпасов, авиационных бомб, систем вооружения, ракет, морских мин и т.п.
Спасатели заявили о вероятности других взрывов. Из-за этого движение возле предприятия было перекрыто, несколько десятков сотрудников компании эвакуировали.
Видео, снятое с вертолета спасателей, пролетающего над местом ЧП:
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря в Южно-Африканской Республике произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадали как минимум семь человек, огонь перебросился на жилой дом.
Того же дня в столице Сербии Белграде прогремел взрыв возле телецентра RTS. Погиб один человек, двое получили ранения.