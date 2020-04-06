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6 апреля • обновлено в 13:35
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В Италии придумали, как отмечать Пасху на карантине

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Мэр города Бари на юге Италии Антонио Декаро призвал жителей в условиях карантина отмечать праздник Паски на своих балконах.

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Он написал в Facebook, что запускает "Пасхальный понедельник на балконе".

"Мы не можем быть вместе физически, но мы можем сделать это виртуально: кому-то больше нравится быть в своем саду, а у кого-то нет балкона, тогда он может просто оставить дверь открытой", – отметил мэр.

В Италии придумали, как отмечать Пасху на карантине

pixabay.com

Декаро также предложил жителям вместе решить в соцсетях, что приготовить на Пасху.

Как писал OBOZREVATEL, католическая церковь будет отмечать Пасху 12 апреля.

Правительство Италии продлило действие блокировки из-за карантина в связи с коронавирусом до 13 апреля. Карантин накладывает строгие ограничения на передвижение и работу всех служб и фирм, которые не считаются важными звеньями поставок страны.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
карантин праздник пасхальный стол вирус
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